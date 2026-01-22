diario as beiras
Desporto

Futebol: Soure vai ter novo complexo desportivo

22 de janeiro de 2026 às 09 h33
0 comentário(s)
Arquivo

O Sourense pode estar perto de receber a melhor prenda que podia imaginar para o seu 80.º aniversário.

Esta sexta-feira há assembleia geral, a partir das 20H30, na Biblioteca Municipal de Soure, e um dos pontos na ordem de trabalhos é a apresentação de um novo complexo desportivo.

Fundado em 1947, o clube de Soure teve um ano difícil em 2025, tudo por causa da depressão Martinho, que destruiu por completo a cobertura da bancada do Campo Dr. António Coelho Rodrigues. Há meses há espera de uma solução, os sócios têm agora razões para sorrir, porque ficarão amanhã a conhecer os contornos do projeto para o novo complexo desportivo.

“O campo atual não vai sofrer intervenção agora. Será construído, de raíz, um novo complexo desportivo, com um relvado natural, um ou dois sintéticos, e todas as condições necessárias para o funcionamento das outras modalidades”, revelou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente do Sourense.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (22/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de janeiro

Instituto Superior Miguel Torga atribui “Prémio Justiça e Liberdade”
22 de janeiro

Companhia quer Museu dos Transportes, mas autarquia prefere construir de raiz
22 de janeiro

Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira alarga prémio aos melhores alunos de fim de ciclo
22 de janeiro

Município de Arganil investe mais de 835 mil euros em equipamento escolar

Desporto

Desporto
22 de janeiro às 09h33

Futebol: Soure vai ter novo complexo desportivo

0 comentário(s)
Desporto
22 de janeiro às 09h32

António Xavier reforça ataque da Académica

0 comentário(s)
Desporto
21 de janeiro às 15h01

Mundial2026: Marcados particulares de Portugal com México e Estados Unidos

0 comentário(s)