O Sourense pode estar perto de receber a melhor prenda que podia imaginar para o seu 80.º aniversário.

Esta sexta-feira há assembleia geral, a partir das 20H30, na Biblioteca Municipal de Soure, e um dos pontos na ordem de trabalhos é a apresentação de um novo complexo desportivo.

Fundado em 1947, o clube de Soure teve um ano difícil em 2025, tudo por causa da depressão Martinho, que destruiu por completo a cobertura da bancada do Campo Dr. António Coelho Rodrigues. Há meses há espera de uma solução, os sócios têm agora razões para sorrir, porque ficarão amanhã a conhecer os contornos do projeto para o novo complexo desportivo.

“O campo atual não vai sofrer intervenção agora. Será construído, de raíz, um novo complexo desportivo, com um relvado natural, um ou dois sintéticos, e todas as condições necessárias para o funcionamento das outras modalidades”, revelou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente do Sourense.

