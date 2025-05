Futebol: Politécnico e AAC/SF renovam parceria

O Politécnico de Coimbra (IPC) e a Secção de Futebol da Associação Académica de Coimbra (AAC/SF) assinaram ontem um protocolo que permite a cooperação nas áreas desportiva, académica, social e cultural.

Guilherme Preces, presidente da AAC/SF, defendeu que “juntas as duas instituições são mais fortes” e prometeu “abrir as portas e dar a conhecer o IPC aos atletas”.

Um protocolo que “faz parte de uma estratégia” do IPC que quer cumprir o desígnio de ser “a instituição do território e trabalhar com todos os agentes do território”.

Segundo o presidente do IPC, esta relação, de resto, aprofunda uma história “secular” mas desconhecida da maioria das pessoas: “Antigamente, para jogar na Académica era preciso ser uma de duas coisas: ou aluno da Universidade de Coimbra ou aluno da Escola Superior Agrária de Coimbra, que é exatamente onde estamos agora. Naquela altura, a Agrária albergava aqueles que não entravam na universidade mas gostavam de futebol”, explicou.

