Futebol: O. Hospital joga em Coimbra para continuar na luta

A equipa do O. Hospital volta, esta tarde, a estar em xeque, na sua luta pela manutenção na Liga 3. O desafio frente à Académica vai ser no Estádio Cidade de Coimbra, a partir das 17H30. E, se para a Briosa está tudo resolvido, com a permanência garantida na semana passada, já para os oliveirenses (quase) só a vitória interessa.

Quando faltam três jornadas para o final da prova, a formação treinada por Nuno Pedro segue na penúltima posição da Série 2 do grupo de manutenção/descida e tem como adversário direto o Sp. Covilhã – embora, matematicamente, o último classificado, Lusitânia dos Açores, que tem 7 pontos, ainda tenha possibilidades.

Os covilhanenses, recorde-se, têm 13 pontos contra os 9 pelo O. Hospital (registe-se que três vinham da 1.ª fase e seis foram conquistados nesta 2.ª fase, fruto de uma vitória e três empates).

O. Hospital e Sp. Covilhã ainda se vão defrontar, na penúltima jornada, em jogo que se realiza no Estádio Municipal de Tábua, curiosamente no dia 25 de abril – que até pode ser da Liberdade para a formação do distrito de Coimbra.

