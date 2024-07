Futebol: Nuno Assis apadrinha novo Footpark da Lousã

O Footpark já está à disposição dos lousanenses, graças a uma aposta da Liga Portugal, Fundação do Futebol, Missão Continente e Câmara Municipal da Lousã.

Presentes na inauguração, estiveram, para além de muitas crianças e jovens, que a partir de agora vão poder utilizar o equipamento, a diretora executiva coordenadora da Liga Portugal, Helena Pires, o diretor do Continente da Lousã, José Manuel Reis, o interlocutor da Fundação do Futebol neste projeto, Luís Estrela, o antigo futebolista internacional português, Nuno Assis, e o presidente daAssociação de Futebol de Coimbra, Horácio Antunes.

“Este equipamento vem dar resposta a um objetivo que tínhamos definido e para o qual temos trabalhado, que é o apetrechamento do Parque Urbano com equipamentos, conferindo mais qualidade e atratividade a este espaço”, referiu o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes.

A CEO da Liga Portugal, Helena Pires destacou a importância de promover uma cultura desportiva saudável: “a vontade de trabalhar para potenciar o impacto social positivo do futebol junto das comunidades juntou a Liga Portugal e o Continente nesta parceria que, através da Fundação do Futebol e da Missão Continente, tem permitido implementar projetos inspiradores, como é o caso deste.

Talento, inclusão, fair-play, espírito de equipa, todos os valores positivos do futebol têm no projeto Footpark um berço à medida de memórias inesquecíveis que perduram como marcas indeléveis de cidadania. A Liga Portugal faz questão de contribuir para esses primeiros passos de uma cultura desportiva salutar e de excelência. Essa é a nossa visão do Futebol, um todo solidário, desde a base até ao topo da pirâmide. Desde os jogos nos Footpark com os amigos, até à elite que Ricardo Quaresma e Nuno Assis tão bem representam”.

