Câmara explica contratação de Ana Jaleco com a “vasta experiência na área da cultura”

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A contratação, por ajuste direto, por um período de seis meses de Ana Jaleco para a Casa da Escrita é justificada pela autarquia com a “vasta experiência profissional nas áreas da cultura e da educação” da contratada.

Em resposta ao DIÁRIO AS BEIRAS, a Câmara Municipal de Coimbra frisa que a prestadora de serviços colaborou com o “Anozero e a (associação) Linha de Fuga”, frisando que a “participação cívica e partidária é absolutamente irrelevante” para a escolha.

Também o partido Livre, em Coimbra, se manifestou face à contratação de Ana Jaleco para a Casa da Escrita. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o partido esclareceu que Ana Jaleco “integrou o Grupo de Coordenação Distrital de Coimbra entre maio de 2024 e maio de 2025, não fazendo atualmente parte deste órgão”. A prestadora de serviço saiu, a meio do mandato, por vontade própria do cargo no partido, mantendo, no entanto, a sua militância no Livre.

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