Darja Vidmanova vence mais importante Figueira Ladies Open

A Figueira da Foz voltou a colocar o seu nome no centro do ténis feminino internacional ao receber, entre 14 e 21 de junho, a 10.ª e mais importante edição de sempre do Figueira da Foz Ladies Open. A estreia do torneio como WTA 125, organizada pela Federação Portuguesa de Ténis, reforçou o estatuto da cidade como um dos palcos mais relevantes do calendário nacional e europeu, com o Tennis Club da Figueira da Foz a viver uma semana de bancadas cheias, ambiente vibrante e impacto desportivo de assinalar.

Este domingo, o court central voltou a encher para a final de singulares, onde a checa Darja Vidmanova, de 23 anos, confirmou o favoritismo e venceu a turca Ayla Aksu por 6-2 e 6-3. O triunfo valeu-lhe o maior título da carreira e a entrada inédita no top 100 mundial, um marco que a própria descreveu como “especial” e que ficará “para sempre ligado à Figueira da Foz”. A tenista, que começou a semana no 108.º lugar, deixou Portugal já no 90.º posto, às portas da estreia em quadros principais de Grand Slam, em Wimbledon.

Vidmanova assinou as melhores exibições do torneio nas meias-finais e na final, depois de um arranque mais turbulento frente à portuguesa Angelina Voloshchuk. Na decisão, impôs-se pela consistência, pela variedade de ritmos e pelo serviço — a arma que mais desequilibrou o encontro. “Tentei concentrar-me nas coisas que tenho trabalhado, como o meu serviço e misturar o ritmo. O vento ajudou-me porque fiz mais _slices_ e variei a altura da bola. O marcador não reflete o encontro, acho que foi mais equilibrado do que o resultado indica, mas nos momentos mais importantes ela falhou mais”, analisou.

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