Coimbra

Bastonário dos Médicos critica atraso no lançamento do concurso da nova maternidade

22 de junho de 2026 às 11 h01
Carlos Cortes esteve presente na cerimónia no Convento São Francisco | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, criticou ontem a demora do processo de construção da nova maternidade em Coimbra.

Em declarações aos jornalistas, à margem da sessão de homenagem aos médicos inscritos na Ordem dos Médicos há 25 e 50 anos, que se realizou no Convento São Francisco, em Coimbra, o bastonário criticou a morosidade do procedimento.

“Não posso deixar de achar absolutamente lamentável todo este atraso e todas as promessas sucessivas que acabaram por não ser cumpridas relativamente à maternidade. Quem sofre com isto são as pessoas que necessitam dos cuidados de saúde, neste caso as crianças e as grávidas”, disse.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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