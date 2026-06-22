Bastonário dos Médicos critica atraso no lançamento do concurso da nova maternidade

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, criticou ontem a demora do processo de construção da nova maternidade em Coimbra.

Em declarações aos jornalistas, à margem da sessão de homenagem aos médicos inscritos na Ordem dos Médicos há 25 e 50 anos, que se realizou no Convento São Francisco, em Coimbra, o bastonário criticou a morosidade do procedimento.

“Não posso deixar de achar absolutamente lamentável todo este atraso e todas as promessas sucessivas que acabaram por não ser cumpridas relativamente à maternidade. Quem sofre com isto são as pessoas que necessitam dos cuidados de saúde, neste caso as crianças e as grávidas”, disse.

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