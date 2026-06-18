Coimbra

Câmara contrata militante do Livre para a programação da Casa da Escrita

18 de junho de 2026 às 11 h00
Espaço teve curadores para os primeiros seis meses do ano | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Câmara Municipal de Coimbra contratou, por ajuste direto, para os serviços de programação, mediação, produção e comunicação para a Casa da Escrita Ana Cristina Monteiro Primo Jaleco.

A escolhida do município liderado por Ana Abrunhosa faz parte do Grupo de Coordenação Local do Núcleo Distrital de Coimbra do Livre, partido que fez parte da coligação Avançar Coimbra, que venceu as eleições autárquicas no concelho, em outubro.

Segundo as informações no contrato, publicado em Portal Base, Ana Cristina Jaleco receberá 7.800 euros, por serviços prestados durante os próximos 183 dias, isto é, sensivelmente meio ano.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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