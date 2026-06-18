Câmara contrata militante do Livre para a programação da Casa da Escrita

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Câmara Municipal de Coimbra contratou, por ajuste direto, para os serviços de programação, mediação, produção e comunicação para a Casa da Escrita Ana Cristina Monteiro Primo Jaleco.

A escolhida do município liderado por Ana Abrunhosa faz parte do Grupo de Coordenação Local do Núcleo Distrital de Coimbra do Livre, partido que fez parte da coligação Avançar Coimbra, que venceu as eleições autárquicas no concelho, em outubro.

Segundo as informações no contrato, publicado em Portal Base, Ana Cristina Jaleco receberá 7.800 euros, por serviços prestados durante os próximos 183 dias, isto é, sensivelmente meio ano.

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