Futebol: Marialvas sem sorte em casa
Marialvas e Marinhense empataram ontem (1-1), em Cantanhede, em duelo referente ao acerto da 19.ª jornada da série C do Campeonato de Portugal. Formação marialvina terminou a partida reduzida a dez unidades.
Depois de um nulo registado ao intervalo, a formação da Marinha Grande entrou da melhor forma na segunda metade do encontro. Tiago Camilo, aos 47’, inaugurou o marcador, naquela que foi a estreia a marcar na prova para o avançado brasileiro de 22 anos.
O Marialvas reagiu de imediato, chegando à igualdade três minutos depois. Aos 50’, Yuri apontou o 1-1.
Aos 91’+, Jacob viu vermelho direto. Na próxima jornada, disputada no domingo, o Marialvas desloca-se ao terreno do Samora Correia. Por sua vez, o Marinhense recebe o segundo classificado, Benfica Castelo Branco.