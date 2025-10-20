diario as beiras
Desporto

Futebol: Larrazabal não deixou Ançã entrar no sonho

20 de outubro às 10 h22
0 comentário(s)
DB-Pedro Filipe Ramos-Lateral Gaizka Larrazabal ( n.º 72 do Casa Pia) assinou dois golos em Ançã

Um Ançã à procura de ser “tomba gigantes” na Taça de Portugal recebeu, na tarde deste domingo, o primodivisionário Casa Pia, orientado pelo técnico natural de Coimbra, João Pereira.
No relvado sintético do Complexo Desportivo de Ançã, os primeiros minutos foram mornos, com chuva a condicionar os intervenientes, mas, na primeira grande oportunidade, os “gansos” não desperdiçaram.
Larrazabal surgiu isolado e na “cara” de Pedro Dias picou a bola por cima do guardião do “ferryaço”, abrindo assim o ativo, à passagem do 10.º minuto. A turma do concelho de Cantanhede, com as suas armas, procurou respond. De livre, Sérgio Alves testou a atenção de Daniel Azevedo, que defendeu para canto.
Os visitantes, que se apresentaram em Ançã de azul e branco, tiveram mais posse de bola e Larrazabal, 26’, ficou perto do segundo, mas o remate do lateral espanhol esbarrou num defesa da casa.
Osundina, ao lado, e Cassiano, por cima, estiveram perto de dilatar a vantagem do conjunto de Pina Manique, mas seria mesmo Larrazabal a inscrever novamente o nome na lista de marcadores. Em cima do apito para o intervalo, o camisola 72 surgiu na área pelo lado direito e com um remate cruzado bateu novamente Pedro Dias, 0-2. Logo de seguida, Catarina Campos apitou para o descanso. Larrazabal, com 45 minutos “de sonho” em Ançã, dava uma vantagem tranquila aos visitantes.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (20/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de outubro

Coimbra: Crianças finalizam puzzle de 103 mil peças que ilustra Portugal dos Pequenitos
20 de outubro

Construção de cinco edifícios em escala reduzida no Portugal dos Pequenitos arranca em janeiro
20 de outubro

Coimbra: Portugal dos Pequenitos transforma-se em aldeia de Natal no final de novembro
20 de outubro

Coimbra integra consórcio europeu para dar resposta à poluição por nitratos

Desporto

Desporto
20 de outubro às 11h02

Futebol: Casa Pia doa receita ao Ançã e homenageia Putra

0 comentário(s)
Desporto
20 de outubro às 10h38

AFC: Nogueirense vence e é líder isolado

0 comentário(s)
Desporto
20 de outubro às 10h22

Futebol: Larrazabal não deixou Ançã entrar no sonho

0 comentário(s)