Um Ançã à procura de ser “tomba gigantes” na Taça de Portugal recebeu, na tarde deste domingo, o primodivisionário Casa Pia, orientado pelo técnico natural de Coimbra, João Pereira.

No relvado sintético do Complexo Desportivo de Ançã, os primeiros minutos foram mornos, com chuva a condicionar os intervenientes, mas, na primeira grande oportunidade, os “gansos” não desperdiçaram.

Larrazabal surgiu isolado e na “cara” de Pedro Dias picou a bola por cima do guardião do “ferryaço”, abrindo assim o ativo, à passagem do 10.º minuto. A turma do concelho de Cantanhede, com as suas armas, procurou respond. De livre, Sérgio Alves testou a atenção de Daniel Azevedo, que defendeu para canto.

Os visitantes, que se apresentaram em Ançã de azul e branco, tiveram mais posse de bola e Larrazabal, 26’, ficou perto do segundo, mas o remate do lateral espanhol esbarrou num defesa da casa.

Osundina, ao lado, e Cassiano, por cima, estiveram perto de dilatar a vantagem do conjunto de Pina Manique, mas seria mesmo Larrazabal a inscrever novamente o nome na lista de marcadores. Em cima do apito para o intervalo, o camisola 72 surgiu na área pelo lado direito e com um remate cruzado bateu novamente Pedro Dias, 0-2. Logo de seguida, Catarina Campos apitou para o descanso. Larrazabal, com 45 minutos “de sonho” em Ançã, dava uma vantagem tranquila aos visitantes.

