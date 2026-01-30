A equipa sénior feminina da Académica/OAF tem, na época em curso, um percurso absolutamente “limpo” – com 11 vitórias em outros tantos jogos. No próximo domingo, a formação de Coimbra vai ter a primeira deslocação, na 2.ª fase do Campeonato Nacional da 4.ª Divisão, e a palavra de ordem é a mesma: ganhar para continuar a manter bem viva a aspiração de subida.

O adversário é o Leões de Porto Salvo, em jogo que se vai disputar em Oeiras. Trata-se de uma equipa que, na 1.ª fase, ficou em 2.º lugar da Série L, curiosamente atrás do Estrela da Amadora, que foi o primeiro oponente das estudantes – triunfo, em Coimbra (2-0), no passado domingo.

