Futebol Feminino: Académica só sabe vencer

30 de janeiro de 2026 às 11 h56
A equipa sénior feminina da Académica/OAF tem, na época em curso, um percurso absolutamente “limpo” – com 11 vitórias em outros tantos jogos. No próximo domingo, a formação de Coimbra vai ter a primeira deslocação, na 2.ª fase do Campeonato Nacional da 4.ª Divisão, e a palavra de ordem é a mesma: ganhar para continuar a manter bem viva a aspiração de subida.
O adversário é o Leões de Porto Salvo, em jogo que se vai disputar em Oeiras. Trata-se de uma equipa que, na 1.ª fase, ficou em 2.º lugar da Série L, curiosamente atrás do Estrela da Amadora, que foi o primeiro oponente das estudantes – triunfo, em Coimbra (2-0), no passado domingo.

Paulo Marques

Paulo Marques

