Amarante e Académica encerram este domingo, 15H00, a primeira volta da fase de Apuramento de Campeão da Liga 3. O embate no Municipal de Amarante coloca frente a frente duas equipas com 15 pontos, 1.º e 2.º classificados, ambas com cinco golos sofridos em seis desafios da 2.ª fase da Liga 3.

Os estudantes chegam a terras amarantinas numa senda de quatro vitórias consecutivas, mas o registo da formação da casa merece também respeito. Sem perder em casa há quase cinco meses, desde 29 de novembro de 2025, o Amarante sofreu apenas uma derrota nos últimos 13 jogos esta época (fora de portas, no reduto do Varzim), recebendo os estudantes após cinco vitórias seguidas na prova.

Na antevisão à partida, o treinador da Académica, António Barbosa, atribuiu o “favoritismo” ao Amarante, “por jogar em casa”. “É uma equipa que tem uma ambição muito grande e que para mim parte como favorita. Jogando em casa, face aos resultados que aí tem conseguido, é uma equipa extremamente forte, muito organizada”, assumiu.

O técnico da Briosa enumerou alguns princípios que devem estar adjacentes ao jogo da turma de Coimbra, de forma a somar pontos. “Temos de tentar estar equilibrados, compactos, ter a capacidade de jogar, numa primeira etapa, face às características do campo, e a partir daí encontrar os espaços para desbloquear e para chegarmos à baliza adversária”, preconizou.

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