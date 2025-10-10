Em três anos de existência foi sempre a subir. “Primeiro fomos terceiros, depois segundos e este ano campeões”, destaca o presidente do SandGames.

Paulo Moço recorda o que “começou por ser uma brincadeira, há quatro anos, montada para fazer eventos desportivos” e que inverteu o rumo graças a “um desafio do Madjer”.

Depois de dois anos de evolução “este ano não havia dúvidas de quem era a melhor equipa”, mas Paulo Moço já está a pensar mais à frente.

“Agora, queremos o bicampeonato. Queremos subir no ranking internacional e conquistar troféus internacionais, mas vamos devagarinho”, destaca o dirigente.

