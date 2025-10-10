diario as beiras
Desporto

Futebol de praia: SandGames já sonha com o “bi”

10 de outubro às 10 h12
0 comentário(s)
FPF

Em três anos de existência foi sempre a subir. “Primeiro fomos terceiros, depois segundos e este ano campeões”, destaca o presidente do SandGames.
Paulo Moço recorda o que “começou por ser uma brincadeira, há quatro anos, montada para fazer eventos desportivos” e que inverteu o rumo graças a “um desafio do Madjer”.
Depois de dois anos de evolução “este ano não havia dúvidas de quem era a melhor equipa”, mas Paulo Moço já está a pensar mais à frente.
“Agora, queremos o bicampeonato. Queremos subir no ranking internacional e conquistar troféus internacionais, mas vamos devagarinho”, destaca o dirigente.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de outubro

Papa reza no sábado junto à imagem da Virgem de Fátima na Praça de São Pedro
10 de outubro

Opinião: A celebração do Enoturismo na Região Centro!
10 de outubro

Opinião: Prémio Nobel da Paz
10 de outubro

Opinião: À Mesa com Portugal – Barrigas, Barriguinhas e Dióspiros

Desporto

Desporto
10 de outubro às 10h12

Futebol de praia: SandGames já sonha com o “bi”

0 comentário(s)
Desporto
10 de outubro às 09h57

Futebol: O. Hospital aposta no treinador brasileiro Léo Neiva

0 comentário(s)
Desporto
09 de outubro às 11h23

Pavilhão Carlos Cidade já funciona

0 comentário(s)