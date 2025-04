Futebol de praia: AD Buarcos 2017 com cinco atletas no Mundial 2025

Cinco jogadores da Associação Desportiva Buarcos 2017, clube da Figueira da Foz, foram convocados para o Campeonato do Mundo de Futebol de Praia 2025, que se realiza entre os dias 1 e 11 de maio, nas Seicheles.

São eles: o guarda-redes Pedro Mano, os alas André Lourenço e Bé Martins, e os pivôs Léo Martins e Miguel Pintado.

O anúncio foi feito, durante a manhã de hoje, pelo selecionador nacional, Mário Narciso, numa sessão realizada na Cidade do Futebol.

Atual detentora do troféu, a seleção das quinas vai disputar o grupo B, defrontando as congéneres do Paraguai (1 de maio), Mauritânia (3 de maio) e Irão (5 de maio).

Notícia em atualização