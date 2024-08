Futebol: Competições seniores da AFC têm calendários definidos

Está dado o pontapé de saída na época 2024/2025 do futebol sénior masculino do distrito de Coimbra.

Ontem à tarde, na sede da Associação de Futebol de Coimbra (AFC), foram feitos os sorteios da Divisão de Elite, Divisão de Honra, 1.ª Divisão e da Taça da Associação de Futebol de Coimbra (AFC).

Inicialmente previstos também para ontem, os sorteios das provas de formação, escalões sub-19, sub-17, sub-15 e sub-14 (nova prova) foram reagendados com a nova data a ser anunciada “oportunamente”, assegurou a AFC.

“Está tudo praticamente pronto para dar o pontapé de saída. Alguns clubes já estão em atividade”, sublinhou o presidente da AFC, Horácio Antunes.

A Divisão de Elite, que conta com 14 formações, tem a primeira de 26 jornadas a 29 de setembro. As “caras novas” são o Pedrulhense e o Esperança Também com 14 equipas e 26 rondas, a Divisão de Honra arranca no mesmo dia e tem como “novidades” a presença do Ala-Arriba, do Águias e do Febres, conjuntos que subiram na última época.

A 1.ª Divisão, que conta com 18 equipas, tem 34 rondas. Há cinco novos participantes: as equipas B de Cova-Gala e O. Hospital, o Lousanense, o COJA e o Maiorca. Nota ainda para a ausência, a nível sénior, do Arganil.

Se em alguma das eliminatórias da Taça AFC não estiveram presentes conjuntos da 1.ª Divisão, o calendário poderá ser ajustado “de modo a antecipar jogos (jornadas completas) da prova para as datas dessas eliminatórias”, refere a AFC.

