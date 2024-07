Futebol: Coimbra sem árbitros acima do Campeonato de Portugal

Com exceção dos árbitros auxiliares Paulo Soares, que é internacional, e Renato Carvalho, Coimbra não tem ninguém nas competições profissionais, nem sequer na Liga 3 de futebol. São muitos os conimbricenses na arbitragem nacional, mas são sobretudo as mulheres que estão entre as melhores e também os juízes de futsal. No futebol, o panorama continua a não ser animador em Coimbra.

São 24 na categoria C1 e 12 na C2, aptos a apitar em qualquer competição de futebol; mais 24 na C3 e 5 na C3 Core, que podem apitar até à Liga 3. Nos 65 melhores nacionais não há um único de Coimbra.

