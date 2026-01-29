diario as beiras
Desporto

Futebol: Briosa recebe Guimarães B a abrir a 2ª fase

29 de janeiro de 2026 às 09 h50
0 comentário(s)
FPF

Estão lançados os dados para a 2.ª fase da Liga 3, que vai apurar o campeão do terceiro escalão do futebol nacional e, em simultâneo, selecionar as equipas que na próxima época vão disputar a 2.ª Liga.

A luta pelo título e pela promoção à 2.ª Liga arranca no fim de semana de eleições, 7 e 8 de fevereiro. A Académica, que regressa ao grupo dos melhores, dois anos depois, ficou ontem a conhecer o calendário e a saber que o jogo inaugural é em casa, frente ao V. Guimarães B.

Além de conimbricenses e vimaranenses, este grupo de apuramento de campeão vai contar também com Belenenses, U. Santarém, Varzim, Mafra, Trofense e Amarante – que é, justamente o adversário da Briosa na 2.ª jornada, em jogo marcado para o estádio municipal da cidade duriense.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (29/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de janeiro

Autoridades avisam para perigo de cheia no vale do Mondego
29 de janeiro

Câmara de Coimbra pede à população para retirar carros do Parque Verde
29 de janeiro

Professor do Departamento de Arquitetura da UC faleceu
29 de janeiro

Condeixa-a-Nova disponibiliza balneários do Pavilhão Municipal

Desporto

Desporto
29 de janeiro às 09h50

Futebol: Briosa recebe Guimarães B a abrir a 2ª fase

0 comentário(s)
Desporto
28 de janeiro às 17h36

Liga 3: Académica começa fase de subida em Coimbra contra o Vitória de Guimarães “B”

1 comentário(s)
Desporto
27 de janeiro às 09h06

AFC: Bailado a dois no topo

0 comentário(s)