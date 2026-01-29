Estão lançados os dados para a 2.ª fase da Liga 3, que vai apurar o campeão do terceiro escalão do futebol nacional e, em simultâneo, selecionar as equipas que na próxima época vão disputar a 2.ª Liga.

A luta pelo título e pela promoção à 2.ª Liga arranca no fim de semana de eleições, 7 e 8 de fevereiro. A Académica, que regressa ao grupo dos melhores, dois anos depois, ficou ontem a conhecer o calendário e a saber que o jogo inaugural é em casa, frente ao V. Guimarães B.

Além de conimbricenses e vimaranenses, este grupo de apuramento de campeão vai contar também com Belenenses, U. Santarém, Varzim, Mafra, Trofense e Amarante – que é, justamente o adversário da Briosa na 2.ª jornada, em jogo marcado para o estádio municipal da cidade duriense.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (29/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS