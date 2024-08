Futebol: Briosa “muito mais feliz” quer aumentar série negativa dos jovens leões

“Não podemos esconder, a cara de quem ganha não é igual. Vencemos e, claro, a nível emocional é uma equipa diferente, mais feliz”. As palavras do treinador da Académica, Pedro Machado, demonstram o sentimento positivo que se vive dentro do grupo academista.

Conquistado, na jornada transata, o primeiro triunfo na Liga3 (1-0 na receção ao U. Santarém), os estudantes, que ainda não perderam na prova (três empates e uma vitória), jogam este domingo, 17H30, em casa do Sporting B e o objetivo passa por prolongar a fase positiva na competição. Apesar da incerteza sobre o leque de opções do adversário, Pedro Machado garantiu que os estudantes estão “preparados para o jogo, jogue quem jogar”.

Os jovens leões atravessam uma série de três jornadas sem vencer, tendo perdido as duas últimas partidas na prova. Apesar dos desaires, o treinador da Briosa mantém a formação verde e branca entre o lote de candidatas a figurar nos lugares de acesso à zona de subida (quatro primeiros).

“O Sporting B é sempre candidato. Pode trazer [situação das duas derrotas] muita vontade de inverter o rumo das coisas, mas vão apanhar uma Académica muito feliz com a vitória que conquistou e a querer dar continuidade”, assegurou.

Perante uma equipa com “os processos assimilados, que não muda a ideia de jogo e os princípios”, uma das táticas da Académica passa, na ótica do técnico, por retirar a posse de bola ao adversário. “É a equipa da Liga3 com mais percentagem de posse de bola neste momento. Não podemos perder o discernimento, temos que ter bola. São equipas que não se sentem confortáveis quando não têm bola e vamos tentar incutir os nossos princípios e a nossa ideia, que passa por ter a bola”, assegurou.

Crescimento da equipa

No encontro diante da turma escalabitana, para além da vitória, os estudantes conseguiram, pela primeira vez na temporada, não sofrer golos.

“Fizemos a análise dos outros jogos e eu já tinha dito que defensivamente tínhamos estado bem. Sofremos três golos contra o Lusitânia e, na minha opinião, a equipa esteve bem”, reiterou, antes de enumerar alguns motivos para os cinco golos sofridos nas primeiras três rondas.

