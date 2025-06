Futebol: AF Coimbra obtém melhor lugar de sempre no Torneio Lopes da Silva

A seleção sub-14 masculina da AF Coimbra alcançou a melhor classificação de sempre ao integrar o top-4 da 29.ª edição do Torneio Lopes da Silva, que decorreu em Cantanhede, Coimbra e Mira e acabou sábado.

Além do resultado positivo dentro das quatro linhas, a AF Coimbra garantiu o êxito organizativo e social do torneio, com impacto no tecido económico dos três concelhos que apoiaram o evento, e repercussão a nível regional e nacional.

Os clubes Académica OAF, Vigor da Mocidade, Os Marialvas, Febres, Ala Arriba, Touring da Praia de Mira, União 1919, Penelense, Sport Conimbricense, Adémia, AVila Verde e Clube Domus Nostra foram preciosos, acentua a AF Coimbra.

O balanço desportivo, segundo o técnico Paulo Freixo, é positivo. “Os últimos resultados não beliscam em nada o torneio que realizámos. Uma equipa formada com poucos jogadores que competiram nos campeonatos nacionais, conseguiu unir-se e acreditar no trabalho que foi sendo desenvolvido, fez das fraquezas, forças e alcançou um honroso quarto lugar”, considera.

