Futebol: Académica inicia treinos com cinco reforços e faz hoje exames médicos

A Académica regressou na manhã de ontem ao relvado da Academia Briosa XXI para dar início aos trabalhos da época 2025/2026.

O treino ficou marcado pelo “entusiasmo do plantel e da equipa técnica, num ambiente de dedicação e espírito de grupo que são imagem de marca da Briosa”.

A nova época começou com os habituais testes físicos e exercícios de adaptação, numa sessão acompanhada de perto por todo o staff. Recorde-se que a equipa técnica continua a ser liderada pelo treinador principal, António Barbosa, tendo ainda David Caiado como diretor para o futebol profissional.

“É o primeiro passo de um caminho que queremos trilhar juntos, com o apoio incondicional dos nossos sócios e adeptos”, lê-se em nota ontem divulgada.

