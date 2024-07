Funerais das últimas três vítimas do naufrágio decorrem na sexta-feira na Figueira da Foz

Os funerais dos três pescadores encontrados na quarta-feira na embarcação de pesca que naufragou no concelho da Marinha Grande realizam-se na sexta-feira à tarde, no concelho da Figueira da Foz (Coimbra), segundo as agências funerárias.

O primeiro funeral, o de um pescador de 31 anos, começa às 15:00, na Igreja Matriz de Paião, segundo o responsável da Funerária Oliveira, Miguel Oliveira.

Já às 16:30, na Capela da Leirosa, freguesia da Marinha das Ondas, realizam-se os funerais dos dois outros pescadores, de 58 e 62 anos, adiantou à Lusa o proprietário da Funerária Rolo & Ferreira, José Elísio.

No dia 03 de julho, às 04:33, foi dado o alerta para o naufrágio da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa”, ao largo do concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Nesse dia, dos 17 tripulantes, 11 foram resgatados e três morreram. Permaneciam três pescadores desaparecidos até quarta-feira, quando foram encontrados os seus corpos.

A Autoridade Marítima Nacional revelou na quarta-feira que os corpos foram encontrados “por debaixo de diversas dornas (recipiente de grandes dimensões), que se encontravam no convés da embarcação naufragada, ao largo da praia do Samouco”, no concelho da Marinha Grande,

“Na sequência das operações de reflutuação da embarcação, foram detetados três corpos por debaixo de algumas dornas, adiantou.

Hoje, prosseguem os trabalhos para a reflutuação e remoção do barco, a cargo de uma empresa contratada pelo armador, informou a Capitania do Porto da Nazaré.