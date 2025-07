Fundão acolhe em setembro Festival Internacional de Cinema e Turismo

Fundão recebe pela primeira vez, entre 09 e 12 de setembro, a 18.ª edição do Festival Internacional de Cinema e Turismo – ART&TUR, a que foram submetidos 243 filmes de 41 países.

Em competição estão cinco categorias e a seleção dos melhores, que marcarão presença no Fundão, distrito de Castelo Branco, vai ser feita pelo júri até à próxima semana.

O júri, composto por 43 membros de 24 nacionalidades, vai atribuir os prémios da competição internacional e nacional nos formatos de documentários e películas promocionais, segundo as 12 categorias do festival.

Há ainda os prémios para as melhores publicações de ‘bloggers’ sobre o Fundão e para a categoria Art & Storytelling, em que participam duas equipas de estudantes universitários, com a mentoria de dois produtores de audiovisual galardoados a nível internacional.

Durante seis dias, o festival o Art & Factory desafia duas equipas da China, uma da Colômbia, uma do Brasil e outra do Egito/Brasil a produzirem filmes originais sobre o território e participarem numa competição criativa que será sujeita também a concurso.

“Este festival é a alma da promoção do nosso território”, afirmou hoje o presidente do Turismo do Centro, Rui Ventura, durante a apresentação do evento, na Moagem, no Fundão, sala onde vão decorrer as sessões.

O responsável acentuou a diversidade do território e de pessoas de várias partes do mundo que vão participar, sendo que “cada uma terá a sua forma diferente de ver o território”.

“Este festival vai mostrar muito do potencial que temos aqui no Fundão”, reforçou Rui Ventura, para quem o evento vai ao encontro da aposta do Turismo do Centro de “dar a conhecer o território”.

Rui Ventura destacou que cineastas de fora e locais vão ser desafiados a olharem sobre diferentes perspetivas para o concelho do Fundão nos trabalhos a apresentar.

Para o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, o ART & TUR é “dos melhores eventos no país neste cruzamento relevante entre a arte e a cultura” e sublinhou que a “policromia cultural” do município terá contribuído para que fosse o escolhido este ano para acolher o festival.

Paulo Fernandes acrescentou que o concelho é “um território interessante em termos de mosaico de paisagem” para os criadores, pela diversidade, que vai das Aldeias do Xisto às Aldeias Históricas, do pinhal ao campo e à montanha.

“Temos um potencial imenso nos diferentes produtos turísticos que tem o território” da região Centro”, enfatizou o autarca.

Ainda segundo o presidente do município do Fundão, iniciativas como o ART & TUR “abrem mentes, criam redes criativas”.

O autarca manifestou o desejo de que, no final, alguns dos trabalhos apresentados a concurso possam ter “o vermelho como cor favorita”, numa alusão à marca cor Cereja do Fundão, apresentada em maio e a que se chegou depois de uma análise de mil tonalidades do fruto.

A diretora do festival, Mariana Batista, sublinhou a missão do festival de promover, a nível nacional e internacional, as melhores produções audiovisuais de turismo realizadas em Portugal e apresentar aos portugueses as melhores produções da área feitas no mundo.

Durante o festival estão previstas mesas redondas e sessões de apresentação, concursos criativos para revelar novos talentos, uma visita à Aldeia Histórica de Castelo Novo, sessões de formação, um passeio noturno na natureza, um concerto de músicas de cinema ao ar livre, a apresentação do documentário “O sonho e as causas”, sobre o Jornal do Fundão, entre outras atividades.

Desde 2018 que o ART & TUR se realiza na zona Centro, no ano passado foi a Lousã a local escolhido e já passou por Caldas da Rainha, Ourém, Aveiro, Viseu, Torres Vedras e Leiria.