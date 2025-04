Fundação ADFP lança concurso para requalificar antigo hospital

A Fundação ADFP-Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, de Miranda do Corvo, abriu um concurso público internacional para a reabilitação do antigo Hospital de São João, na Lousã. A intervenção, revela a fundação mirandense, vai permitir “criar 100 camas” para residência de idosos e cuidados continuados de convalescença.

As obras vão criar um total de 100 camas, com 57 a serem destinadas a Residência para Pessoas Idosas e 43 a estarem destinadas para a Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença. De acordo com o anúncio, ontem publicado em Dário da República, o concurso, que está dividido em dois lotes, tem um preço base de quase 5,9 milhões de euros (sem IVA), sendo financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

