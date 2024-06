Funcionário ferido em incêndio acabou por falecer

Wilson Cunha, que trabalhava na Poiarmex, empresa que foi afetada por incêndio na quarta-feira, não resistiu aos ferimentos

A empresa de carpintaria e mobiliário Poiarmex lamentou, ontem, o falecimento do seu funcionário Wilson Cunha, de 33 anos, que sofreu ferimentos graves na sequência do incêndio que afetou as instalações da empresa na passada quarta-feira, 26 de junho.

Numa publicação nas redes sociais, a empresa, localizada em Vila Nova de Poiares, comunica “com grande consternação e sentimento de pesar o falecimento do nosso colaborador, colega e amigo Wilson Cunha, uma referência entre os colegas, que nos deixa para sempre”.

“Para além do amigo que era para todos nós, sempre bem disposto, disponível, humilde e com um prazer enorme em ajudar o próximo, sem olhar a meios… um homem de paz e de boa disposição”, refere a mesma comunicação.

|Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS