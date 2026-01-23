A Associação Académica de Coimbra/OAF anunciou hoje, através de um comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, o término da ligação contratual com o atleta Fran Pereira.

No mesmo comunicado, a Briosa “agradece o profissionalismo e a dedicação com que o Fran Pereira serviu” o clube, desejando-lhe “as maiores felicidades para a continuidade da sua carreira”.

Na primeira metade da época, o jogador realizou nove jogos pela equipa dos estudantes, somando 145 minutos. Nos últimos três jogos da Briosa, o médio não somou qualquer minuto.

Com a rescisão do empréstimo, o atleta regressa assim ao Estoril, clube que milita na primeira divisão do futebol português.