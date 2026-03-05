A fragilidade financeira da Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC) marcou o discurso de tomada de posse de João Gândara, que assumiu ontem a presidência para o mandato 2026-2030.

Ao intervir no auditório principal da escola, o novo presidente não evitou o tema das dificuldades orçamentais. “Este discurso não seria de um presidente da ESAC se não tivesse referência às questões financeiras”, afirmou, recordando que, em 2024 – o último ano com contas encerradas – a soma das propinas e da dotação do Orçamento do Estado não chegou para cobrir a despesa com salários. Dados provisórios apontam para uma repetição do cenário em 2025. O equilíbrio das contas, afirmou, foi garantido através de receitas próprias obtidas com projetos de investigação e desenvolvimento, prestação de serviços externos e venda de produtos da exploração agrícola.

Para João Gândara, o atual modelo de financiamento do ensino superior, assente quase exclusivamente no número de estudantes, é “desadequado e até injusto” para escolas agrárias, cujo funcionamento exige quintas e infraestruturas produtivas. Por essa razão, defendeu reformas estruturais e uma maior intervenção do Ministério da Agricultura e Pescas no apoio a estas instituições.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (05/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS