diario as beiras
Coimbra

Fragilidade financeira e desafios do campus marcam tomada de posse na ESAC

05 de março de 2026 às 10 h24
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

A fragilidade financeira da Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC) marcou o discurso de tomada de posse de João Gândara, que assumiu ontem a presidência para o mandato 2026-2030.

Ao intervir no auditório principal da escola, o novo presidente não evitou o tema das dificuldades orçamentais. “Este discurso não seria de um presidente da ESAC se não tivesse referência às questões financeiras”, afirmou, recordando que, em 2024 – o último ano com contas encerradas – a soma das propinas e da dotação do Orçamento do Estado não chegou para cobrir a despesa com salários. Dados provisórios apontam para uma repetição do cenário em 2025. O equilíbrio das contas, afirmou, foi garantido através de receitas próprias obtidas com projetos de investigação e desenvolvimento, prestação de serviços externos e venda de produtos da exploração agrícola.

Para João Gândara, o atual modelo de financiamento do ensino superior, assente quase exclusivamente no número de estudantes, é “desadequado e até injusto” para escolas agrárias, cujo funcionamento exige quintas e infraestruturas produtivas. Por essa razão, defendeu reformas estruturais e uma maior intervenção do Ministério da Agricultura e Pescas no apoio a estas instituições.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (05/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de março

Óbito/António Lobo Antunes: PR homenageia escritor com grande-colar da Ordem de Camões
05 de março

Óbito/António Lobo Antunes: Governo aprova um dia de luto nacional que será cumprido no sábado
05 de março

Utentes com paralisia cerebral fazem flores para a Queima
05 de março

Povoamento de pinheiro-bravo com oito hectares plantado em Cantanhede

Coimbra

Coimbra
05 de março às 11h37

Utentes com paralisia cerebral fazem flores para a Queima

0 comentário(s)
Agir/ NegóciosCoimbra
05 de março às 11h32

Loja LEGO abre no Forum Coimbra a 14 de março

0 comentário(s)
Coimbra
05 de março às 10h24

Fragilidade financeira e desafios do campus marcam tomada de posse na ESAC

0 comentário(s)