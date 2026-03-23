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Coimbra

FPF em peso em Coimbra para desenvolver a modalidade (com vídeo)

23 de março de 2026 às 13 h00
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Um protocolo de cooperação entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Associação de Futebol de Coimbra e o município de Coimbra foi assinado esta manhã no Salão Nobre da autarquia. Durante a tarde, a comitiva da federação liderada pelo presidente Pedro Proença, realiza uma reunião descentralizada com o objetivo de aproximar a FPF  das comunidades que sustentam o desenvolvimento da modalidade.

A iniciativa insere‑se numa estratégia de descentralização que Pedro Proença tem vindo a defender como essencial para o futuro do futebol nacional.

A reunião em Coimbra simboliza, assim, a vontade da FPF de estar mais próxima das associações distritais, clubes de base e agentes locais, reforçando a ligação entre a estrutura federativa e aqueles que, diariamente, mantêm viva a paixão pelo futebol em Portugal.

A receção no Salão Nobre da Câmara de Coimbra incluiu também a entrega das chaves do Estádio Municipal Sérgio Conceição, em Taveiro, pela autarquia à Associação conimbricense tendo em vista a concretização da Academia AFC.

A Ação Unidos pelo Futebol – Continente, na Loja Continente do Coimbra Shopping, que decorreu de manhã e a transmissão do programa do Canal 11 – Futebol Total , no Auditório do Coimbra Business School ISCAC, hoje às 22H00, integram as atividades previstas no dia dedicado a Coimbra pela direção da FPF.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

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