Forte bátega de água em Coimbra inundou Centro de Saúde Norton de Matos esta manhã (com vídeo)

O Centro de Saúde Norton de Matos registou esta manhã uma inundação resultante de infiltração da água da chuva. A água entrou pelo telhado do edifício térreo, atravessando as placas de revestimento do teto e alagando o chão dos corredores entre as três unidades de saúde locais existentes no edifício: USF Pulsar, USF Norton de Matos e USF Briosa. O serviço de consultas ficou, inicialmente condicionado na USF Pulsar, após o que as consultas foram canceladas e a unidade foi encerrada.

A água caiu em bica durante vários minutos, enquanto se registava cá fora uma forte bátega de água, a assolar toda a região de Coimbra, que foi persistente entre as 9H20 e as 10H00.

Assim que as condições o permitiram, várias funcionárias, munidas de balde, esfregonas e aspiradores, tentaram limpar os piso, removendo litros de água, com um piquete do Município de Coimbra a deslocar-se para o local, atendendo a que a gestão do espaço é da responsabilidade da autarquia, na sequência da transferência de competências da área da saúde do Governo central para os municípios.