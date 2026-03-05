diario as beiras
Nacional

“Fomos felizes e sabíamos”, declara Marcelo sobre dois anos com Montenegro

05 de março de 2026 às 14 h46
DR

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou hoje sobre os quase dois anos de coabitação com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que foram felizes e sabiam, referindo que em termos estratégicos concordaram no essencial.

Marcelo Rebelo de Sousa falava com Luís Montenegro ao seu lado, numa conversa em registo informal com os jornalistas na residência oficial de São Bento, em Lisboa, depois de ter presidido a uma reunião do Conselho de Ministros.

O Presidente da República recordou a frase “éramos felizes e não sabíamos” que usou sobre o período de mais de oito anos em que coabitou com o anterior primeiro-ministro, António Costa, do PS.

“Aqui, eu definiria: fomos felizes e sabíamos”, contrapôs, sobre a sua convivência com o chefe do Governo PSD/CDS-PP.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “foram dois anos muito intensos” com “uma cooperação institucional permanente, sem problemas”, em que estiveram “de acordo quanto ao essencial das estratégias, externas, internas”.

Sobre Luís Montenegro, acrescentou: “O senhor primeiro-ministro é muito rápido, é muito intuitivo, gosta de antecipar o tempo político. Outras vezes gosta de fazer esperar politicamente a comunicação social, gosta do efeito surpresa, e gere isso de uma forma que a comunicação social não pode prever, não pode antecipar”.

Autoria de:

Agência Lusa

