Fogos dividiram Portugal ao meio e fizeram três mortos

Os incêndios voltaram ontem a assolar o país, à imagem do que aconteceu em outubro de 2017, com Coimbra a estar entre os concelhos afetados. A nível nacional, muitas estradas foram cortadas e as ligações do Centro para o Norte tornaram-se impossíveis.

À hora do fecho da edição, em Carvalhosas, na freguesia de Torres do Mondego (Coimbra), várias habitações estavam a ser ameaçadas pelas chamas.

O incêndio que deflagrou às 16H18, tinha três frentes ativas (cerca de três quilómetros cada uma) e os operacionais destacados para aquela zona estavam com o grande foco de proteger as casas.

“É um fogo de vento já na área urbana/florestal da cidade de Coimbra e a nossa prioridade é proteger as casas”, referiu o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

Às 20H45, o incêndio estava a ser combatido por 313 operacionais, apoiados por 98 veículos.

As localidades de Ceira, Lagoas e Conraria também foram afetadas pelas chamas.

Escola evacuada

Devido aos incêndios, a escola EB 2,3 de Ceira foi evacuada, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da Guarda Nacional Republicana.

Para os bombeiros garantirem a segurança das pessoas, e num trabalho conjunto com as autoridades policiais, algumas vias junto a essas zonas foram interditadas e o trânsito na cidade de Coimbra ficou entupido de filas, principalmente na hora de ponta, entre as 17H00 e as 20H00.

A A13, entre Coimbra e o nó da A13-1, a EN17 (Estrada da Beira) e a A1, entre Coimbra Norte e Grijó, estiveram entre as estradas que foram cortadas na totalidade.

Dois mortos ontem no distrito de Aveiro

Duas pessoas morreram nos incêndios de ontem, nas localidades de Sever do Vouga e Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo a ANEPC, uma pessoa ficou carbonizada no fogo de Sever do Vouga e outra sofreu um ataque cardíaco no incêndio de Albergaria-a-Velha.

