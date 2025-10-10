Um incêndio florestal que deflagrou na manhã de hoje em Seixo da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, está a mobilizar quase 200 operacionais.

A ocorrência teve início às 08:46 e, cerca de duas horas depois, contava com a atuação de 190 operacionais, apoiados por 45 meios terrestres e nove aéreos, segundo a página da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra indicou à Lusa que o fogo ainda se encontra ativo, não tendo sido registado nenhum ferido ou residência em perigo até às 10:45.