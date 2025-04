Final da Taça da AF Coimbra joga-se no Estádio Cidade de Coimbra

Está escolhido o palco da final da Taça da Associação de Futebol (AF) de Coimbra. Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, o encontro vai ser no Estádio Cidade de Coimbra.

O jogo está agendado para a tarde do próximo dia 17 de maio, sábado, e terá como oponentes as equipas da Naval 1893 e do Ançã.

As duas equipas, recorde-se, ocupam atualmente os 1.º e 2.º lugares do campeonato da Divisão de Elite da AF Coimbra, tendo a formação da Figueira da Foz uma vantagem de quatro pontos, quando faltam disputar apenas três jornadas. Nesta época, Naval e Ançã empataram os dois jogos: 1-1 e 0-0, este na cidade-praia.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt