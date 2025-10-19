Filipe Albuquerque abandona nas 04 Horas de Portimão
O piloto português Filipe Albuquerque (Oreca) foi ontem obrigado a desistir nas 04 Horas de Portimão, última prova das European Le Mans Series, que se disputaram no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).
O piloto natural de Coimbra largou do sétimo lugar da grelha e já era segundo classificado quando foi forçado a desistir com problemas de motor.
“Saímos da sétima posição da grelha, estávamos a discutir a vitória e a impor um ritmo muito bom, isso deixa-nos satisfeitos. O problema eletrónico é algo que não podemos controlar. Ainda tentámos resolver, mas já tínhamos perdido muitas voltas. Fiquei satisfeito porque o ‘set-up’ para a corrida foi definido por mim e estava a resultar na perfeição”, explicou o piloto português.
A prova portuguesa foi ganha pelo Oreca da TDS Racing.
O campeonato foi ganho pelos norte-americanos Dave Cameron e PJ Hyett e pelo suíço Louis Deletraz.
“Conseguimos um pódio, uma ‘pole position’ e passámos a andar mais na frente. Estava confiante que conseguíamos em Portimão mais um pódio. Infelizmente a mecânica pregou-nos uma partida. Acabo a temporada com o sentimento de dever cumprido. Agora é fechar um ciclo e pensar no próximo”, concluiu Filipe Albuquerque.
(agência Lusa)