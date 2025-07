Figueirense Rita Nazário em grande plano no apuramento de Portugal para os ‘quartos’ do Mundial feminino de sub-19 de basquetebol

Portugal apurou-se hoje para os quartos de final do Mundial feminino de sub-19 de basquetebol, depois de vencer Israel, por 83-80.A atleta, natural da Figueira da Foz, Rita Nazário, esteve em destaque, com 14 pontos e oito assistências.

Clara Silva, poste portuguesa, de 1,98 metros, conseguiu a melhor pontuação num só encontro no Mundial de Brno, na República Checa, ao terminar o jogo com 37 pontos, melhorando em dois pontos o anterior máximo, de 35, e que pertencia à israelita Gal Raviv.

Clara Silva, que joga na Texas Christian University, nos Estados Unidos, juntou 10 ressaltos, continuando a ter uma média de ‘duplo-duplo’ no Mundial, com mais de 10 pontos e ressaltos por jogo.

Apesar de um bom começo, com uma vantagem de 10-4, Portugal chegou ao final do primeiro período a perder por quatro pontos (29-25), apenas conseguido chegar à igualdade nos instantes finais da primeira parte (39-39), graças a quatro pontos seguidos de Clara Silva.

Com mais oito pontos de Clara Silva e um triplo de Rita Nazário, a equipa lusa entrou no terceiro período com um parcial de 11-0, mas, com grande acerto nos lançamentos triplos, Israel foi mantendo-se no jogo, chegando a estar a apenas um ponto de Portugal.

No quarto e último período, Portugal chegou a ter 11 pontos de vantagem (75-64), mas alguns erros, fruto do nervosismo do momento histórico que podia estar a viver, acabaram por permitir a Israel entrar nos derradeiros instantes a apenas três pontos, mas as portuguesas acabaram por conseguir segurar o triunfo.

Na estreia em Mundiais, Portugal apenas perdeu um dos quatro encontros que disputou, com o Canadá, medalha de bronze na última edição, e garantiu já a presença entre as oito melhores equipas do campeonato.

Além de Clara Silva, também Ema Karim (18 pontos e seis ressaltos) e Rita Nazário (14 pontos e oito assistências) fizeram excelentes exibições, com Ayala Oren (20 pontos, nove assistências e seis ressaltos) e Gal Raviv (18 pontos e oito ressaltos) a serem as melhores de Israel.

Nos quartos de final, na sexta-feira, Portugal vai defrontar a Espanha, que venceu o Grupo D e que não jogou nos oitavos de final, uma vez que o Grupo C apenas tinha três equipas e devia defrontar o quarto posicionado.