A Câmara da Figueira da Foz aprovou hoje o projeto e abertura de concurso público para a requalificação da antiga Casa da Criança Infanta D. Maria, que representa um investimento de 1,2 milhões de euros.

Aquele município do distrito de Coimbra vai requalificar o edifício, em elevado estado de degradação, para aí instalar um jardim de infância com capacidade para 75 crianças.

O imóvel de dois pisos, que se encontra ao abandono, passou para a Câmara mediante um contrato de comodato, por 40 anos, com a Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (21(11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS