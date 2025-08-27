diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: SOS Cabedelo acusa Governo de adiar “bypass”

27 de agosto às 08 h58
0 comentário(s)
O movimento ambientalista SOS Cabedelo pediu, ontem, o envolvimento do presidente da Câmara da Figueira da Foz para pressionar o Governo a não adiar, mais uma vez, o avanço da construção do “bypass”, para alimentação das praias da margem sul.

Segundo o SOS Cabedelo, o projeto de execução, que foi inscrito no Orçamento do Estado, por proposta do Governo, “não é para avançar”. Isso mesmo é o que se conclui das afirmações da ministra do Ambiente e Energia, em resposta ao Partido Livre no Parlamento.

Para o SOS Cabedelo, o mesmo governo que separou o projeto do “by-pass” da sua construção “pretende agora voltar atrás para juntar tudo no mesmo processo, para que tudo continue parado na APA – Agência Portuguesa do Ambiente”.

