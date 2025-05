Figueira da Foz: Segunda fase do Pincho arranca em junho

A segunda fase da infraestruturação da Área Industrial e Empresarial do Pinhal da Gandra, no Pincho, arranca até ao final de junho, tendo um prazo de execução de nove meses. O contrato da consignação desta empreitada do Município da Figueira da Foz, de 4,5 milhões de euros (mais IVA), foi assinado ontem.

Após esta fase, as empresas podem começar a instalar-se, mas deverá ser apenas uma unidade industrial a ocupar os 11 hectares de lotes, num total de 16 hectares infraestruturados.

A primeira fase incidiu na construção dos acessos rodoviários, onde foram investidos 575 mil euros.

Naquela mesma zona do concelho da Figueira da Foz, com acesso à EN109 e com futura ligação à A17, podem ser utilizados outros 20 hectares de terrenos para a uma eventual expansão da nova área industrial. E é também no Pincho onde será contruído o aeródromo municipal.

