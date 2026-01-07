O presidente da Câmara da Figueira da Foz quer uma solução para o edificado devoluto da zona da estação de comboios. Os imóveis estão degradados e a estética arquitetónica não se enquadra na requalificação da principal entrada da cidade que Santana Lopes pretende realizar.

“Vamos ter de pressionar [a Comboios de Portugal e a Infraestruturas de Portugal] sobre o estado dos imóveis na zona da estação”, adiantou o autarca figueirense, falando numa reunião de câmara.

O ministro das Infraestruturas e Habitação sabe que os imóveis em causa estão degradados e devolutos. No dia 1 de agosto de 2024, aproveitando a presença no governante na cidade, Santana Lopes levou Miguel Pinto Luz àquela zona da cidade, para ver o estado em que aquele património do Estado se encontra.

“Este é um passivo toxico da cidade e, portanto, tem de sair. O senhor ministro diz que o caminho mais adequado é passar para a câmara e a câmara fazer o que entender. Eu pus duas hipóteses: vir abaixo ou passar para a câmara”, disse, naquele dia, ao DIÁRIO AS BEIRAS Santana Lopes, no final da visita.

