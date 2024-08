Figueira da Foz: Santana Lopes é “o nosso candidato natural”

A recém-reeleita presidente da Concelhia do PSD, a deputada Ana Oliveira, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, que Santana Lopes “é o candidato natural” do PSD.

Nas eleições autárquicas de 2021, era o vereador Ricardo Silva o líder da Concelhia, o partido avançou com candidato próprio, Pedro Machado, atual secretário de Estado do Turismo, que obteve cerca de 10% dos votos.

Indagada sobre quem será o candidato do PSD à Câmara da Figueira da Foz nas eleições autárquicas de 2025, Ana Oliveira afirmou que ainda não foi definido.

“Não sei. Gostava que o doutor Pedro Santana Lopes fosse o nosso candidato. Isso é uma questão natural e consensual para a Concelhia. Vamos fazer tudo para que isso aconteça”, defendeu Ana Oliveira. E asseverou que, se tal acontecer, a Concelhia terá “uma voz ativa” no processo da candidatura.

O PSD apoia Santana Lopes, mesmo que volte a concorrer como independente. “Não vejo nenhuma preocupação se continuar a ser independente, e não vejo mal que regresse ao PSD. É o nosso candidato natural”, sustentou Ana Oliveira.

Em entrevista recente ao DIÁRIO AS BEIRAS, Santana Lopes afiançou que ainda não decidiu se vai recandidatar-se.