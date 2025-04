Figueira da Foz: Sabor a Mar extinta hoje em assembleia

A Associação Figueira com Sabor a Mar (AFSM) é extinta esta tarde, em assembleia geral de sócios. A sessão está marcada para as 15H00, no Hotel Wellington. A dissolução e liquidação desta associação patronal do setor da restauração é o único ponto da ordem de trabalhos.

Esta decisão surge na sequência das duas sessões anteriores, uma ordinária e outra extraordinária, convocadas para a eleição de novos corpos sociais.

Foram realizadas no prazo de 20 dias e ambas ficaram marcadas pela ausência de candidatos.

Dando cumprimento aos estatutos, a mesa da assembleia agendou para hoje a derradeira sessão da história da Figueira com Sabor a Mar.

O primeiro efeito da falta de listas concorrentes aos órgãos sociais foi o cancelamento dos festivais gastronómicos promovidos pela AFSM na época baixa turística. Em 2024 foram realizados seis, num total de 60 dias.

