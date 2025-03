Figueira da Foz: PS requer audição parlamentar sobre BioAdvance

O Grupo Parlamentar do PS requereu uma audição, em sede de Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia, às entidades com intervenção no processo da instalação da fábrica de biodiesel BioAdvance na zona portuária, na Fontela, localidade ribeirinha da freguesia de Vila Verde.

Para liderar esta iniciativa, foi designada a deputada socialista figueirense Raquel Ferreira.

O requerimento foi aprovado. Mas, entretanto, o Governo caiu e foram convocadas eleições legislativas antecipadas, para 18 de maio, a audição transitará para a próxima legislatura.

Esta iniciativa do Grupo Parlamentar do PS surgiu na sequência da comunicação enviada pela Junta de Vila Verde à Comissão [Parlamentar] de Ambiente e Energia, distribuída no dia 17 de fevereiro, adianta nota dos deputados do PS eleitos por Coimbra.

