A microempresa familiar Fernandes Pereira & Filhos, Lda., proprietária da roda gigante que a tempestade Kristin derrubou no Parque as Gaivotas, na Figueira da Foz, não tinha seguro multirriscos, afirmou a sócia-gerente, Cristina Antunes, contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS.

Ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, a empresa pediu ajuda à Câmara Municipal da Figueira da Foz e espera obter apoio do Estado.

Sem seguro e sem meios financeiros próprios para suportar os encargos, a microempresa ainda não reuniu condições para remover os destroços da roda gigante.

“O contrato de organização e exploração do parque [de diversões] terminou a 31 de dezembro de 2025, encontrando-se a empresa a aguardar, com autorização da câmara municipal, uma decisão do executivo camarário relativamente à abertura de um novo concurso público”, anotou Cristina Antunes.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (03/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS