Figueira da Foz: Proprietária da roda gigante precisa de ajuda
A microempresa familiar Fernandes Pereira & Filhos, Lda., proprietária da roda gigante que a tempestade Kristin derrubou no Parque as Gaivotas, na Figueira da Foz, não tinha seguro multirriscos, afirmou a sócia-gerente, Cristina Antunes, contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS.
Ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, a empresa pediu ajuda à Câmara Municipal da Figueira da Foz e espera obter apoio do Estado.
Sem seguro e sem meios financeiros próprios para suportar os encargos, a microempresa ainda não reuniu condições para remover os destroços da roda gigante.
“O contrato de organização e exploração do parque [de diversões] terminou a 31 de dezembro de 2025, encontrando-se a empresa a aguardar, com autorização da câmara municipal, uma decisão do executivo camarário relativamente à abertura de um novo concurso público”, anotou Cristina Antunes.
Seguro? Para quê o seguro? Um bilhete a preço de ouro, sem recibo e ainda por cima sem seguro multirrisco e provavelmente sem seguro de responsabilidade civil. É tudo ao bolso. Agora nem capital para remover o lixo. Paga o mesmo. Como sempre. Diria que deveria ser obrigatório e a apolice deveria ser fiscalizada regularmente assim comono comprovativo de pagamento.
Em vez de pedir ajuda devia ter-se precavido! Já vi tendas de campismo mais bem amarradas! Onde estavam as amarrações? E os pesos como os que usam as gruas?
Um equipamento deste tipo não ter seguro multiriscos além de ser uma inconformidade grave é um acto criminoso. Caso estivessem pessoas na Roda quem pagaria os danos resultantes dessa atitude???
E a câmara vai ajudar a quê????
Lamentável, Para o AL é preciso apresentar todos os anos na plata forma do estado o pagamento do seguro de responsabilidade civil, o comprovativo do pagamento do IRS, tudo isto para não perder a licença, ou seja dois pesos duas medidas, existem portugueses de primeira é de segunda para o estado português.