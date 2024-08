Figueira da Foz: Polo de Saúde de São Pedro reabre este mês

A reabertura da extensão de saúde de São Pedro está prevista para este mês, adiantou a administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (ULSBM), indagada pelo DIÁRIO AS BEIRAS sobre o encerramento temporário, no início de julho, deste serviço.

“A administração da ULSBM viu-se forçada a encerrar temporariamente a extensão de Saúde de São Pedro, por motivos de segurança dos utentes e profissionais, para serem realizadas beneficiações das condições de trabalho estritamente necessárias, para garantir a melhor prestação de cuidados de saúde aos utentes”, frisou.

Por outro lado, a administração da ULSBM afiançou que “a decisão do encerramento temporário foi devidamente ponderada e sustentada em vários relatórios técnicos e em problemas que colocaram em causa a segurança dos profissionais da extensão de saúde”.

Entretanto, ressalvou, “não obstante o encerramento, está garantida toda a prestação de cuidados de saúde à população que, para situações de urgência tem o hospital nas imediações”.

A “atividade agendada”, indicou ainda a ULSBM, está “acautelada no centro de saúde de Lavos, próximo da extensão de São Pedro”.