Figueira da Foz: Papagaios de seis países voam em Quiaios

O céu da Praia de Quiaios vai ser tomado, nos dias 3 e 4 de maio, por papagaios gigantes que vêm da Tailândia, Colômbia, Croácia, França, Espanha e Portugal.

Sob o mote “Cores no Ar, Magia no Olhar”, a quarta edição do Festival Internacional de Papagaios de Quiaios é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Quiaios, produzido pela Associação Cabeças no Ar…Te, que visa a dinamização da economia local e o posicionamento da Praia de Quiaios como destino de família.

O evento conta com espetáculos de voo sincronizados, com papagaios acrobáticos de duas e quatro linhas, de equipas provenientes de Portugal, Espanha e França.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 30/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS