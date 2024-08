Figueira da Foz: Obras na Ponte Edgar Cardoso com atraso de meio ano

As obras de reabilitação e reforço da Ponte Edgar Cardoso, da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal (IP), contam com um atraso de meio ano.

A empreitada estava previsto terminar em setembro deste ano, mas a IP estima que “a conclusão da empreitada ocorra no decurso do segundo trimestre de 2025”. Este alargamento do prazo faz com que a obra possa terminar em junho de 2025.

O projeto de requalificação da Ponte Edgar Cardoso foi apresentado publicamente, na Figueira da Foz, a 13 de outubro de 2022, anunciando o início dos trabalhos a 31 de outubro de 2022 e contava com um prazo de execução de 21 meses. Esta empreitada envolve um investimento de 16,8 milhões de euros.

Nevoeiro e vento atrasam empreitada

Questionada pelo DIÁ-RIO AS BEIRAS, a IP explica que “a programação inicialmente estimada para a realização dos trabalhos teve de ser adequada em função de vários e prolongados períodos de condições climatéricas adversas, nomeadamente os ventos fortes e nevoeiros densos, e ainda de uma perturbação maior do que a já estimada no fornecimento de aço, decorrente da perturbação na cadeia logística internacional”.

As intervenções na infraestrutura consistem na substituição integral do sistema de tirantes da ponte por um sistema de nova geração, bem como a beneficiação geral da obra, incluindo a proteção das superfícies de betão das torres; a proteção anticorrosiva da estrutura metálica do tabuleiro da ponte; a limpeza, decapagem e pintura dos guarda-corpos, incluindo reparação dos módulos danificados; a substituição do revestimento existente nos passeios; a substituição das juntas de dilatação; a alteração do sistema de iluminação pública e a limpeza, decapagem, metalização e pintura dos aparelhos de apoio metálicos, dispositivos de ancoragem do tabuleiro, desviadores e dispositivos antivibráticos do pré-esforço exterior e dos dispositivos dissipadores.

Condicionamento noturno da ponte

Dada a complexidade dos trabalhos, para segurança dos automobilistas e trabalhadores da obra, a IP necessitou de implementar condicionamentos de trânsito de forma faseada. Atualmente, a ponte encerra entre 20H30 e as 06H30, nas noites de domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Só não encerra nas noites de sexta e sábado.

