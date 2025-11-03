diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Obras em breve no Centro de Saúde de Buarcos

03 de novembro às 10 h16
Arquivo/Foto de Jot'Alves

O Centro de Saúde da Figueira da Foz – Buarcos, localizado em Buarcos, vai entrar em obras de beneficiação e conservação até ao fim do ano.

A empreitada, consignada por um milhão de euros, tem um prazo de execução de 10 meses. O início das obras está pendente do visto do Tribunal de Contas

Durante as obras, a Unidade de Saúde Familiar (USF) Nautilus será deslocalizada, podendo vir a instalar-se nas antigas instalações da clínica Hospital da Luz, num edifício situado na Ponte do Galante.

Autoria de:

Jot'Alves

