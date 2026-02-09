diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: “O prometido será cumprido”

09 de fevereiro de 2026 às 09 h22
2 comentário(s)
DB/Jot'Alves

O presidente da Câmara da Figueira da Foz garantiu que a construção de novas unidades de saúde e a reabilitação de outras vão mesmo avançar.

“Não vou dar argumentos adicionais ao poder central que nos façam perder capacidade negocial. Só há uma coisa que eu posso dizer: o que foi prometido será cumprido. Temos a estratégia para o fazer e será feito. Não vou fazer considerações, eu quero é ir lá buscar o dinheiro que é preciso”, garantiu o autarca.

Santana Lopes falava na reunião de câmara quando estava a ser debatido o conteúdo de um comunicado da Concelhia do PS acerca do programa de investimentos anunciado pelo executivo camarário da FAP, no anterior mandato autárquico, para o setor da saúde (ver texto nesta página).

“O comunicado do PS tinha lá a referência: “esperamos que não tenham sido só promessas de campanha eleitoral””, reparou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (09/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

2 Comentários

  1. Celestino Fernandes diz:
    9 de Fevereiro, 2026 às 13:50

    Quem faz a gestão e fiscalização das empreitadas da câmara?
    Os fiscais da câmara com as construtoras?

    Responder
  2. António Pires diz:
    9 de Fevereiro, 2026 às 22:31

    Pagar para ler?
    Vou ao café.

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de fevereiro

Presidente da APA diz que há "risco claro" dos diques do rio Mondego colapsarem
10 de fevereiro

Câmara de Coimbra vai evacuar perto de três mil pessoas face às cheias
10 de fevereiro

Ministra da Administração Interna demite-se e Presidente aceita
10 de fevereiro

Alerta máximo na margem esquerda do Mondego em Coimbra

Figueira da Foz

Figueira da Foz
10 de fevereiro às 09h13

Eletricista da Figueira da Foz morre em trabalhos de reparação em Leiria

0 comentário(s)
Figueira da Foz
10 de fevereiro às 09h10

Figueira da Foz: Pescadores pedem suspensão do defeso para salvar safra

0 comentário(s)
DesportoFigueira da Foz
09 de fevereiro às 15h22

Associação de Futebol de Coimbra regista danos em muitas infraestruturas desportivas

0 comentário(s)