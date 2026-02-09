O presidente da Câmara da Figueira da Foz garantiu que a construção de novas unidades de saúde e a reabilitação de outras vão mesmo avançar.

“Não vou dar argumentos adicionais ao poder central que nos façam perder capacidade negocial. Só há uma coisa que eu posso dizer: o que foi prometido será cumprido. Temos a estratégia para o fazer e será feito. Não vou fazer considerações, eu quero é ir lá buscar o dinheiro que é preciso”, garantiu o autarca.

Santana Lopes falava na reunião de câmara quando estava a ser debatido o conteúdo de um comunicado da Concelhia do PS acerca do programa de investimentos anunciado pelo executivo camarário da FAP, no anterior mandato autárquico, para o setor da saúde (ver texto nesta página).

“O comunicado do PS tinha lá a referência: “esperamos que não tenham sido só promessas de campanha eleitoral””, reparou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (09/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS