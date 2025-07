Figueira da Foz: “O mais importante foi salvar os golfinhos”

Nem tudo o que vem à rede é peixe. Os irmãos e sócios Rui e Carlos Leal, detentores da licença de arte xávega na Praia da Leirosa e proprietários da embarcação “Estrela do mar da Leirosa”, conhecem bem o significado daquele adágio popular .

No domingo à tarde, quando a rede estava a ser puxada para o areal, foram avistados golfinhos no seu interior. Os irmãos Leal apressaram a operação, para retirarem o mais rápido possível os mamíferos marinhos, que eram seis, e devolvê-los ao mar.

“Não queremos causar sofrimento a estes animais”, afirmou Rui Leal, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, justificando assim a celeridade. Para os irmãos, aliás, o mais importante foi salvar os golfinhos.

Uma vez em terra, os elementos da companha, apoiados por banhistas, devolveram os golfinhos ao mar. A operação, contou Rui Leal, terá demorado menos de dois minutos.

“Não houve golfinhos, ou toninhas, como também lhe chamamos, que ficassem feridos. Foram os seis devolvidos ao mar sãos e salvos”, frisou o armador daquela localidade do concelho da Figueira da Foz.

