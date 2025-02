Figueira da Foz: Nova etapa para empreendimento da Lagoa da Vela

A assinatura do contrato, entre o Município e a Lagoa da Vela – Empreendimentos Imobiliários e Turístico Desportivos, com vista à elaboração do Plano de Pormenor que adotará a modalidade específica de Plano de Intervenção no Espaço Rústico do empreendimento turístico da Lagoa da Vela, realiza-se no dia 5 deste mês, pelas 15H30, na Casa do Paço.

Trata-se de uma etapa importante deste processo. O empreendimento inclui zona residencial e campo de golfe, modalidade desportiva que não existe no concelho.

Os praticantes de golfe da Figueira da Foz vão treinando no areal urbano, como ilustra a imagem, apesar de ser proibido pela Autoridade Marítima Nacional. O campo mais próximo encontra-se em Cantanhede, equipamento municipal com nove buracos.

