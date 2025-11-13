diario as beiras
O Município da Figueira da Foz assinala este fim de semana o Dia Nacional do Mar, realizando duas atividades lúdico-pedagógicas no Núcleo Museológico do Mar, em Buarcos, avança nota enviada pelo Gabinete de Apoio à Presidência da câmara.

No sábado, às 15H00 e às 16H00, realizam-se duas sessões de “Nem tudo o que vem à rede é peixe”. A participação é gratuita e sujeita a inscrição, através do e-mail nucleo.mar@cm-figfoz.pt ou do telefone 233 413 490. A atividade tem como destinatários famílias com crianças e jovens dos seis aos 14 anos.

Aquela atividade, realizada em parceria com a Sociedade Portuguesa Para o Estudo das Aves, decorre no âmbito de uma visita à exposição patente naquele espaço museológico, “Dias de faina”, que “desafia os participantes a colocarem-se no lugar de uma ave marinha e a descobrirem os desafios que o oceano esconde”, frisa ainda a nota.

